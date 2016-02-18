Експерт назвав умову, за якої Фірташ і Бойко втратять вплив на "Київгаз"

Так прокоментувала політолог Олександра Решмедилова інформацію про призначення на 30 березня позачергових зборів акціонерів ПАТ «Київгаз».

За словами експерта, ЗМІ неодноразово писали про цей "олігархічний клан" в управлінні підприємством через керівника «Київгазу», зятя Бойка Сергія Горового, незважаючи на Революцію гідності, і всі наступні події, так як проведення зборів акціонерів блокувалося вже тривалий час, пише ДС.

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«Збори акціонерів вже давно повинні були пройти. Адже Сергій Горовий був обраний на посаду голови правління ПАТ «Київгаз» 17 грудня 2010 року терміном на 3 роки. А в 2013 році вони саботували збори, бо розуміли, що після революції гідності їм не вдасться утримати управління компанією. Тобто фактично кілька років він керував підприємством з порушенням, що означає одне - олігархи перешкоджали зміні управлінського складу компанії. Тепер же з призначенням зборів акціонерів, думаю, варто чекати більш жорсткого опору», - зазначила політолог.

Зокрема, на думку експерта, можливі провокації, подібні повідомленням про мінування приміщення, в якому будуть проходити збори, участь «тітушок» та інше, що може зірвати проведення Наглядової ради.

Аналітик розповіла, що крім економічної складової, у зміні керівництва «Київгазу» важливу роль відіграє політичний розклад.

«Після проведення зборів акціонерів та зміни складу Наглядової ради Бойко і Фірташ втратять свій вплив над «Київгазом». Революція гідності в Україні призвела до зміни влади і витіснення екс-команди Януковича з більшості сфер впливу в країні. І процес викорінення деяких «залишків» - справа не одного дня, і ця ситуація – це такий приклад. Після проведення зборів, управління «Київгазом» повернеться до київської громади, яка сьогодні номінально є його власником, а за фактом компанією керують і відповідно отримують весь «бенефіт» згадані олігархи», - підкреслила Решмедилова.