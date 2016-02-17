Київський музей авіації увійшов до топ-14 найкращих у світі - CNN

Державний музей авіації в Жулянах увійшов до рейтингу 14 кращих музеїв літаків світу за версією CNN.

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Автори рейтингу відзначають, що більшість виставлених літаків зроблені у часи СРСР. Тут на території площею 20 гектарів зібрано близько 70 експонатів. В експозиції є надзвукові бомбардувальники, транспортники і ядерні ракетоносці.

Як відомо, Київський музей авіації розмістився на території колишньої навчально-авіаційної бази НАУ. Приписані до неї літаки стали ядром експозиції. Іноді в музеї проводять тренування студентів.

На думку авторів рейтингу, родзинкою колекції є перший у світі реактивний пасажирський літак Ту-104, що здійснив свій перший рейс між Москвою та Іркутськом. Зараз це найстаріший експонат даного типу.

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Крім Державного авіаційного музею в Києві, до рейтингу американського каналу увійшли музеї з Великобританії, Франції, США, Польщі, Китаю, Канади, Австралії, Росії та Австрії.