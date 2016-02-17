Комісія Київради забракувала петицію про переведення Києво-Печерської лаври до УПЦ КП

Про це повідомляє прес-служба Київради.

Зазначається, що за дорученням Київського міського голови Віталія Кличка постійна комісія Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків обговорила зазначене електронне звернення.

За результатами напрацьованих матеріалів було встановлено, що цілісний майновий комплекс Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника та будівля Успенського собору, розташована на території цього заповідника, рішенням Київради від 15 липня 2010 року №1291/4729 та від 15 липня 2010 року №1286/4724 в порядку, визначеному чинним законодавством, були передані у державну власність з віднесенням цих споруд до сфери управління Міністерства культури.

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Також в Київраді зауважують, що зазначена електронна петиція підготовлена з порушенням норм, визначених статтею 23-1 закону “Про звернення громадян”, оскільки реалізація її положень може викликати розпалювання міжконфесійної ворожнечі серед прихильників УПЦ Київського і УПЦ Московського патріархатів.

Таким чином, порушене в електронній петиції питання не належить до компетенції Київради, а її зміст суперечить нормам чинного законодавства. Відповідно, профільна постійна комісія Київради прийняла рішення: електронну петицію “За проведення збору підписів громади міста Києва щодо переведення Києво-Печерської лаври з Московського у Київський патріархат” залишити без розгляду як таку, що не відповідає чинному законодавству.

Як відомо, вказана електронна петиція набрала 10 354 голоси при мінімально необхідних 10 тисяч і 9 грудня 2015 року була прийнята до розгляду.