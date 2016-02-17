Смертельна погоня у Києві: прокуратура вилучила документи щодо розслідування дій поліцейських

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Києва, слідчими 16 лютого в межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом загибелі 17-річного юнака під час переслідування працівниками патрульної поліції автомобіля BMW, проведено обшуки у приміщеннях Управління патрульної поліції національної поліції України, розташованого на вул. Народного ополчення, 9.

"У ході проведення слідчих дій працівниками прокуратури, зокрема, вилучено оригінали документів, що стосуються отримання, передачі на зберігання, видачі та здачі табельної вогнепальної зброї та набоїв до неї; оригінали завдань, маршрутів щодо виїзду поліцейських на патрулювання території, а також особові справи та посадові інструкції патрульних поліції", - йдеться у повідомленні.

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У прокуратурі нагадали, що кримінальне провадження за фактом загибелі 17-річного юнака під час переслідування працівниками патрульної поліції автомобіля БМВ, розпочато за ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по автомобілю BMW. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував у BMW.

Начальник Управління патрульної поліції столиці Юрій Зозуля заявив, що патрульні діяли законно і виконували свої прямі обов'язки - гарантували безпеку громадян. За його словами, автомобіль з порушниками не реагував на жодні вказівки патрульних – зупинитися чи вийти з автомобіля, водій якого грубо порушував правила дорожнього руху, наражаючи на небезпеку інших громадян, також рухався зустрічною смугою.

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Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження. Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування.

Прокуратура призначила 20 експертиз в рамках розслідування дій поліцейських.