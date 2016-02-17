Кличко доручив вирішити питання про надання пільг на комунальні послуги родинам Героїв Небесної сотні

Про це Віталій Кличко заявив під час зустрічі з сім'ями Героїв Небесної сотні.

«25 лютого відбудеться чергова сесія Київради. І я доручаю внести це питання як невідкладне. Впевнений, весь депутатський корпус підтримає пропозицію щодо надання пільг родинам Героїв Небесної сотні», – зазначив Кличко.

Мер зазначив, що, незважаючи на складну економічну ситуацію, столична влада намагається підтримати родини загиблих Героїв. Так, у 2015 році у рамках міської цільової програми «Турбота. Назустріч людям» членам сімей Небесної сотні було надано адресну матеріальну допомогу з нагоди державних свят. І зазначив, що на сім’ї Героїв Небесної сотні поширюються дія закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», їм надані пільги ветеранів війни.

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«За законом України, сім’ям осіб, які загинули під час участі у Революції Гідності, надаються пільги на позачергове забезпечення житловою площею. Це так само стосується людей, які стали інвалідами внаслідок поранень та каліцтв, отриманих на Майдані», – сказав Київський міський голова. І зазначив, що сьогодні сертифікати на квартири отримали родини шести Героїв Небесної Сотні та один Герой, який втратив здоров'я внаслідок подій на Майдані.