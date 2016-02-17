На наступний етап конкурсу на посаду головного архітектора Києва пройшли 12 осіб

16 лютого відбулося тестування кандидатів на посаду директора Департаменту містобудування та архітектури – головного архітектора Києва. 12 із 14 кандидатів склали іспит успішно та перейшли до наступного етапу конкурсу.

«Іспит складався зі 100 питань: 15 – на знання Конституції України, 15 – на знання Закону України «Про державну службу», 15 – на знання антикорупційного законодавства та 55 професійних питань. До наступних етапів відбору будуть допущені тільки ті, хто відповів правильно на 51 питання і більше. Із них у професійному блоці питань має бути не менше 36 правильних відповідей», – розповів заступник голови КМДА, голова комісії з відбору кандидата на посаду директора Департаменту містобудування та архітектури Олександр Спасибко.

Наступним етапом буде презентація робіт конкурсантів, їхнього бачення розвитку Києва. Презентації творчого доробку та стратегічного бачення розвитку міста відбудуться 18-19 лютого. Додатково буде організовано відеозапис виступів, оприлюднити які планується вже після завершення наступного етапу.

Після презентацій відбудуться співбесіди з конкурсантами, за результатами яких оберуть п’ять осіб.

З 29 лютого до 4 березня буде проведено публічні презентації кандидатів у Колонній залі КМДА за участю громадськості. На 11 березня заплановане фінальне засідання комісії, де оголосять переможця конкурсу, якого має затвердити на посаду мер Києва Віталій Кличко.

Оксана Величко, секретар конкурсної комісії, закликала громадськість поширити інформацію про кандидатів на посаду Головного архітектора міста Києва та надати зворотній зв’язок про них до 22 лютого 2016 року на електронну пошту: arkhitektor.kyiv@gmail.com.