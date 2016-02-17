Кличко вручив сертифікати на квартири родинам шести Героїв Небесної сотні

«Ми зустрічаємося з вами в річницю трагічних подій на Майдані. Майдан насправді ще не закінчився, – він остаточно переможе коли ми втілимо в життя необхідні зміни, заради яких віддали своє життя ваші рідні, Герої Небесної сотні», – зазначив Віталій Кличко.

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Мер додав, що столична влада у нинішній складній ситуації намагається підтримати родини Героїв Небесної Сотні і вже знайшла можливість надати житло тим родинам, які найбільше потребують поліпшення житлових умов.

«Сьогодні я хочу вручити сертифікати на квартири вам – родинам шести киян – Героїв Небесної сотні і одному герою, який втратив здоров'я внаслідок подій на Майдані. Всі ви потребуєте поліпшення житлових умов. І це, мабуть, найменше, що ми можемо для вас зробити», – сказав Віталій Кличко.

Будинок, в якому сім'ї Героїв отримали сертифікати на квартири, розташований по вулиці Соломії Крушельницької і буде введений в експлуатацію у третьому кварталі 2016 року.