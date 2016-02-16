За добу у Києві зареєстрували близько 5 тисяч хворих на грип та ГРВІ

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Протягом минулої доби, 15 лютого, у столиці зареєстровано 4 942 хворих на грип та ГРВІ»,- зазначається в повідомленні.

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В КМДА зазначають, що кількість госпіталізованих за добу 15 лютого 2016 року до стаціонарів м. Києва збільшилася: на лікування потрапив 101 пацієнт, з них – 73 хворих на ГРВІ (47 дітей та 26 дорослих), 28 хворих на грип (2 дітей та 26 дорослих).

Станом на 16 лютого в закладах охорони здоров’я, у складі яких функціонують інфекційні, терапевтичні та пульмонологічні відділення, на стаціонарному лікуванні перебуває 712 пацієнтів, хворих на ГРВІ та грип, з них – 477 хворих на ГРВІ та 235 хворих на грип.

Із 235 хворих на грип у 126 пацієнтів виявлено пневмонію як ускладнення грипу. Окрім того, 198 хворих отримують лікування в умовах відділень та 37 хворих перебувають у реанімаційних відділеннях.

Наразі у закладах охорони здоров’я в наявності 78 упаковки «Таміфлю» та 439 упаковок «Реленца» (281 у стаціонарах та 158 у КНП ЦПМСД), 350 вільних ліжок (128 – для дітей, 222 – для дорослих), вільних апаратів ШВЛ (неінвазивних) для лікування ГРВІ та грипу: для дорослих – 16, для дітей – 2.

Як повідомлялося, за добу 8 лютого захворіло 5 208 осіб, за 9 лютого – 4 278, за 10 лютого – 3 951, за 11 лютого – 3 743, за 12 лютого – 3 559, за 13 лютого – 1 239, за 14 лютого – 448 осіб.