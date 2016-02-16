Підземний паркінг не порушить зовнішній вигляд і конструкцію велотреку - Спасибко

Про це в інтерв'ю виданню LB.ua повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Спасибко.

«Наша першочергова задача – реставрувати велотрек, а вже потім вирішувати питання з паркінгом. Паркінги продаватися не будуть і залишаться у комунальній власності. Призначення підземної парковки - розвантажити суміжні вулиці і дати можливість городянам залишати там свої авто», - зазначив Олександр Спасибко.

Паркінг буде переданий місту як єдиний майновий комплекс разом з велотреком і їм зможуть користуватися всі кияни.

«Велотрек знаходиться в історичній зоні міста, обмежені умови, вулиці дуже вузькі, завантаження автомобілями колосальна, паркуються по обидва боки вулиць, і повірте, що якщо ми не облаштуємо підземний паркінг на території комплексу, то вже зрозуміло, що будуть великі проблеми з під'їздом до велотреку, так і з технологічними вимогами експлуатації самого спортивного комплексу», - пояснив чиновник.

Олександр Спасибко підкреслив, що паркінг технологічно необхідний велотреку. Паркінгом зможуть користуватися мешканці сусідніх будинків, мешканці сусідніх вулиць мікрорайону в цілому. Але при цьому, при проведенні спортивних заходів, паркінг в обов'язковому порядку буде звільнятися і резервуватися для забезпечення потреб учасників.

«В Європі кожен міський спорткомплекс передбачає наявність паркінгу для відвідувачів, це нормальна світова практика. Тим більше, що він підземний і не порушує ні зовнішній вигляд велотреку, ні його конструктивні елементи», - сказав заступник мера Києва.