Столична влада очікує відновлення контролю над "Київгазом" після загальних зборів акціонерів

Про це повідомив директор Департаменту Андрій Гудзь, пише портал КМДА.

За його словами, саме за наполяганням Департаменту комунальної власності ці загальні збори скликаються ПрАТ «КЕХ», яке виступає власником 60 відсотків простих іменних акцій ПАТ «Київгаз».

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«Проведення довгоочікуваних та вкрай необхідних загальних зборів акціонерів відбуватимуться з метою відновлення громадою Києва контролю над стратегічно важливим підприємством для столиці та її мешканців. Адже діяльність «Київгазу» першочергово повинна бути спрямованою на забезпечення життєдіяльності міста шляхом надання киянам якісних та безперервних послуг», – підкреслив Андрій Гудзь.

Директор Департаменту комунальної власності зазначив, що для проведення загальних зборів акціонерів міською владою та ПрАТ «КЕХ» проведено велику і наполегливу роботу.

«З початку ми відновили контроль над «Київенергохолдингом», яке володіє 60% акцій ПАТ «Київгаз», оскільки територіальна громада міста Києва, в особі Департаменту комунальної власності, контролює лише 28,46% корпоративних прав у майні «Київгазу», – сказав Андрій Гудзь.

Він додав, що нинішнє керівництво ПАТ «Київгаз» демонструвало неповагу до законних прав акціонерів, а таким чином і до всіх киян, не відповідаючи на численні листи з вимогою провести збори акціонерів.

Тому ПрАТ «КЕХ» звернулося безпосередньо до Наглядової ради «Київгазу» із запитом, яке рішення прийняте Наглядовою радою за результатом розгляду вимоги «Компанії Київенергохолдинг» про проведення загальних зборів акціонерів. Однак із відповіді члена Ради стало відомо, що керівництво «Київгазу» на розгляд Наглядової ради зазначеної вимоги не передавало, і жодних засідань Ради у період з 16 грудня 2015 до сьогодні не скликалося, не проводилося і рішень не приймалося.

Зважаючи на це, відповідно до вимог законодавства ПрАТ «КЕХ» прийнято рішення про самостійне скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Київгаз» у порядку ч. 6 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» за 30.03.2016.

На порядок денний засідання винесені питання, запропоновані Департаментом комунальної власності м. Києва:

Обрання членів лічильної комісії;обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства;прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства;прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Департамент комунальної власності м. Києва звертається до громадськості з проханням підтримати ініціативу міської влади з метою відновлення контролю киян над стратегічно важливим столичним підприємством, яке постачає газ усьому місту.