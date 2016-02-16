Понад 5 тисяч активістів вирушили від Європейської площі до Ради (фото)
Близько 5 тисяч активістів з державними прапорами і транспарантами проти прем’єр-міністра Арсенія Яценюка вирушили від Європейської площі по вулиці Грушевського у напрямку Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, активісти зайняли дві смуги проїжджої частини вулиці Грушевського.
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Колона у даний час розтягнулась від стадіону імені Лобановського до будівлі уряду.
Мітингувальників супроводжують патрульні поліцейські, а замикають близько 30 бійців Нацгвардії.
Транспортний рух вулицею Грушевського повністю перекрито.
На початку колони їде автомобіль зі звукопідсилювальною технікою, з якої лунають українські народні пісні.
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Як повідомляв УНІАН, на вечірньому засіданні Верховна Рада має заслухати звіт уряду.
Зранку біля будівлі парламенту проходить акція з вимогою відставки Кабміну.