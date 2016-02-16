Понад 5 тисяч активістів вирушили від Європейської площі до Ради (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, активісти зайняли дві смуги проїжджої частини вулиці Грушевського.

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Колона у даний час розтягнулась від стадіону імені Лобановського до будівлі уряду.

Мітингувальників супроводжують патрульні поліцейські, а замикають близько 30 бійців Нацгвардії.

Транспортний рух вулицею Грушевського повністю перекрито.

На початку колони їде автомобіль зі звукопідсилювальною технікою, з якої лунають українські народні пісні.

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Як повідомляв УНІАН, на вечірньому засіданні Верховна Рада має заслухати звіт уряду.

Зранку біля будівлі парламенту проходить акція з вимогою відставки Кабміну.