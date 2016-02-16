Після протесту киян у КМДА назвали "міфом" рішення про відкриття руху на Хрещатику у вихідні

Про це в Facebook повідомив директор департаменту міського благоустрою Дмитро Білоцерківець.

"Хочу розвіяти міф щодо нібито прийнятого рішення про припинення перекриття автомобільного руху по Хрещатику у вихідні та святкові дні. Таке не те, що робити, це навіть обговорювати не варто», - написав він.

Білоцерківець зазначив, що виносити це питання на громадське обговорення можна тільки тоді, коли буде остаточно завершено реконструкцію Поштової площі, набережної, і будуть обладнані інші пішохідні зони вихідного дня.

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"Так само слід додати, що це абсолютно нормальна практика Європейських міст створювати пішохідні зони вихідного дня на ключових міських локаціях, які підвищують, як туристичний інтерес, так і комфорт киян. Хрещатик завжди був пішохідним у вихідні, і так повинно бути і в майбутньому", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, як пише Українська правда, відкриття Хрещатика для руху авто у суботу та неділю стало головною темою минулих вихідних.

Увечері 12 лютого Департамент транспортної інфраструктури повідомив у Facebook, що з 13 лютого головну вулицю столиці більше не перекриватимуть під час вихідних і святкових днів.

Багатьох користувачів соцмережі таке рішення обурило.

У прес-службі Департаменту транспортної інфраструктури запевнили, що є відповідне розпорядження, але назвати його номер чи зачитати, на основі чого прийняте рішення, не змогли і припустили, що документ оприлюднять 15 лютого.

Через добу Департамент транспортної інфраструктури видалив своє повідомлення про рух авто на Хрещатику у вихідні у Facebook.

Кияни 14 лютого провели під КМДА акцію протесту проти відкриття автомобільного руху на Хрещатику у вихідні і святкові дні.

15 лютого Департамент транспортної інфраструктури КМДА називав помилковою інформацію про відкриття руху автотранспорту по вулиці Хрещатик у вихідні й святкові дні.

На запитання, чому Департамент просто видалив з соцмережі повідомлення, нічого не пояснив і не вибачився перед містянами, у прес-службі відзначили:

"Так видалили. Але якщо це була помилкова інформація, то чого її коментувати?".

Наразі Хрещатик пішохідний з 19:00 до 22:00 у суботу та з 10:00 до 22:00 – у неділю.