По Києву та області оголошено штормове попередження

Вдень 16 лютого по області пориви вітру до 20 м/с.

Укргідрометцентр оголосив штормове попередження по Києву та Київській області, йдеться на сайті відомства. Так, вдень 16 лютого по Київській області очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Читайте такожУ Києві настає весна: синоптики обіцяють завтра теплий дощовий день з сильним вітромРаніше синоптики повідомляли, що 16 лютого у Києві вночі та вранці очікується невеликий дощ, вдень без істотних опадів, температура вночі 6-8° тепла, вдень 8-10°.

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