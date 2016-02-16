По Києву та області оголошено штормове попередження
08:49, 16 лютого 2016Київ
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Вдень 16 лютого по області пориви вітру до 20 м/с.
У Києві та області очікуються пориви вітру до 20 м/с / Фото УНІАН
Укргідрометцентр оголосив штормове попередження по Києву та Київській області, йдеться на сайті відомства.
Так, вдень 16 лютого по Київській області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
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