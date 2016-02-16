Мін'юст незабаром презентує в Києві новий проект електронного управління "Онлайн-будинок юстиції"

Про це повідомив начальник головного територіального управління юстиції в Києві Станіслав Куценко під час зустрічі міністра юстиції Павла Петренка з розробниками порталу державних послуг IGov та експертами в галузі електронного адміністрування.

«Будемо сподіватися - ми зараз швидкими темпами рухаємося, - що протягом наступного півріччя ми представимо громадянам «Онлайн-будинок юстиції», який буде і київським, і відразу десь всю Україну зможе охоплювати», - сказав він.

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За його словами, проект «Онлайн-будинок юстиції буде розроблений у тестовому режимі в Києві, а потім максимально швидко запущений в інших областях України.

Згідно з даними Куценка, крім надання онлайн-послуг «в три кліки», суть проекту «Будинок юстиції» полягатиме в наданні можливості прозорого відбору кандидатів на керівні посади в міністерстві.

«Коли люди подаватимуть свої заявки на роботу в системі юстиції, вони проходитимуть навчання, попадатимуть в рейтинг, і найдостойніших кандидатів ми будемо рекомендувати міністерству», - зазначив Куценко.

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За його словами, на даний момент Головне територіальне управління юстиції у Києві веде переговори з Київською міською державною адміністрацією щодо способу ідентифікації громадян у системі «Будинку юстиції» для повнішого і всебічного надання електронних послуг населенню.

Як повідомив присутній на зустрічі голова Мін'юсту Павло Петренко, переведення максимальної кількості державних сервісів в електронний режим є пріоритетним завданням міністерства на найближчий рік.

«Дуже багато сервісів можна робити, не виходячи з дому», - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Кабінет міністрів України заявив про намір до 2017 року впровадити систему електронного уряду в країні. У найближчі два роки планується впровадити електронні безконтактні послуги і перейти на електронну ідентифікацію та електронний підпис громадянина. Також одним із завдань Кабміну є повна відмова від паперового документообігу. Крім того, уряд планує до 2017 року прийняти закон про єдину систему електронної взаємодії.

У червні 2015 року команда українських IT-волонтерів спільно з громадською організацією ICT Competence Center запустили інтернет-портал iGov.org.ua, за допомогою якого громадяни України зможуть отримувати державні послуги в електронному форматі без особистої взаємодії з держорганами.

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Електронний уряд – спосіб надання інформації й державних послуг громадянам, бізнесу, іншим гілкам державної влади і державним чиновникам, за яким особиста взаємодія між державою і заявником мінімізована і максимально можливо використовуються інформаційні технології.