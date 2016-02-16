В Києві поліція посилює заходи безпеки

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе.

Вона закликала громадські організації та політичні сили, які заявили про проведення цими днями акцій в центрі Києва, дотримуватися громадського порядку та не вдаватися до провокацій і протиправних дій.

«Закликаю всіх, всі політичні сили і мирних демонстрантів з великою відповідальністю поставитись до даної ситуації. Завдання Національної поліції - охороняти і забезпечувати порядок, зокрема, й безпеку учасників акцій. В той же час хочу підкреслити, що лідери політичних сил і громадських організацій мають усвідомлювати відповідальність, яку вони несуть за організацію масових заходів», - наголосила Деканоїдзе.

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Вона нагадала, що вираження громадянської позиції і проведення мирних акцій гарантовано Конституцією України.

Водночас Деканоїдзе наголосила, що поліція буде суворо запобігати будь-яким провокаціям.

«У випадку загрози життю громадянам, в тому числі і демонстрантам, поліція реагуватиме в рамках закону», - запевнила вона.

У свою чергу заступник голови Нацполіції, начальник Головного управління Національної поліції в м.Києві Андрій Крищенко зазначив, що станом на даний час вже надійшли заявки на проведення масових заходів від двох політичних сил – ВО “Батьківщина” та ВО “Свобода” на загальну чисельність учасників від 3 до 6 тис. осіб. Однак він додав, що ця кількість може збільшитися, оскільки ще можуть надійти заявки від інших політичних та громадських організацій.

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Також Крищенко повідомив, що громадський порядок у місті охоронятимуть до 4 тис. працівників поліції, працюватимуть кінологи та 5 груп вибухотехніків.