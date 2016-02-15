У Києві від грипу померли 52 людини

Про це повідомляє Головне управління Державної санепідслужби в Києві.

«З початку епідемічного сезону від ускладнень (пневмоній) від грипу та ГРВІ померло 52 особи, з них у 31 померлого лабораторно підтверджено грип А, в тому числі у 29 - грип А(Н1) пандемічний», - йдеться в повідомленні.

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При цьому в СЕС запевняють, що в Києві спостерігається поступова стабілізація епідемічної ситуації із захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

За 6 тиждень епідемічного сезону (з 7 лютого по 13 лютого) зареєстровано 22 тис. 532 хворих на грип та ГРВІ, показник захворюваності даного тижня був нижче епідемічного порогу на 29,5%.

Спостерігається позитивна динаміка до зниження рівня захворюваності на 20,8% серед усіх вікових категорій населення у порівнянні з аналогічним періодом попереднього тижня, в тому числі серед дорослих на 28,9% та серед дітей до 17 років на 11,2%.

Однак, незважаючи на зменшення рівня захворюваності на грип та ГРВІ, серед школярів відмічається збільшення захворюваності на 0,7%, підкреслили в СЕС.

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, станом на 15 лютого в Україні з початку епідсезону від грипу померли 286 осіб, у тому числі четверо дітей віком до 17 років і двоє вагітних жінок.