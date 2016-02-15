У Києві захворюваність на грип та ГРВІ опустилась нижче епідпорогу на 30%

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління Державної СЕС у столиці.

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Як повідомляють у Департаменті охорони здоров’я КМДА, протягом минулої доби, 14 лютого, у столиці зареєстровано 448 хворих на грип та ГРВІ.

Станом на 15 лютого в закладах охорони здоров’я на стаціонарному лікуванні перебуває 493 пацієнтів, хворих на ГРВІ, та 253 - хворих на грип, з яких у 130 пацієнтів виявлено пневмонію як ускладнення грипу.

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, станом на 15 лютого в Україні з початку епідемічного сезону (28 вересня 2015 року) від грипу померли 286 осіб, у тому числі четверо дітей віком до 17 років і двоє вагітних жінок.