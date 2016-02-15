До столиці йде потепління: завтра в Києві очікується +10°

14:51, 15 лютого 2016
Київ
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У вівторок, 16 лютого, у Києві вночі та вранці очікується невеликий дощ, вдень без істотних опадів, температура вночі 6-8° тепла, вдень 8-10°.

Погода, лето, жара, солнце / ТСН

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

Вітер завтра очікується південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

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Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА попереджає про виникнення небезпеки, пов’язаної з природними явищами, і рекомендує в разі посилення вітру за можливості не виходити на вулицю.

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