Переможця конкурсу на посаду директора департаменту містобудування та архітектури оголосять 11 березня - Спасибко

Про це заявив заступник голови КМДА Олександр Спасибко.

Голова конкурсної комісії розповів, як буде проходити конкурс, які в ньому будуть етапи та чого очікують від нового директора Департаменту містобудування та архітектури.

«Я запропонував переглянути попереднє рішення комісії про висвітлення її роботи та запровадити повну відкритість засідань комісії для журналістів, крім деяких випадків на розсуд комісії для уникнення можливості недобросовісної конкуренції конкурсантів. Рішення було ухвалено одноголосно і я запрошую журналістів на чергові засідання», – сказав Олександр Спасибко.

До складу конкурсної комісії входить 19 осіб, секретарем комісії призначили Оксану Величко, представницю Реанімаційного пакету реформ та члена Антикорупційної ради при Київському міському голові.

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На засіданні конкурсної комісії затвердили критерії, за якими члени комісії будуть оцінювати кандидатів, а також ухвалили графік роботи комісії, формат тестування та перевірили документи, надані кандидатами. На посаду головного архітектора Києва претендують 14 осіб.

«Ми оцінили документи, що подали кандидати, чи відповідають вони всім вимогам, та проголосували за кожного окремого кандидата, таким чином допустивши його до участі в етапі тестування», – сказав Олександр Спасибко.

16 лютого відбудеться тестування усіх кандидатів. Кандидати складатимуть іспит зі 100 питань: 15 на знання Конституції України, 15 на знання Закону «Про державну службу», 15 на знання антикорупційного законодавства та 55 професійних питань. До наступних етапів відбору будуть допущені тільки ті, хто відповість правильно на 51 питання і більше.

«Завтра, 16 лютого, ми будемо проводити іспит – комп'ютерне тестування конкурсантів протягом двох годин. Тож, шановні журналісти, на час іспиту ми попросимо вас залишити місце проведення конкурсу», – зауважив він.

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Наступним етапом буде презентація робіт конкурсантів, їхнє бачення розвитку Києва. Після цього відбудуться співбесіди конкурсантів, за результатами яких оберуть п’ять осіб. З 29 лютого до 4 березня відбудуться публічні презентації кандидатів у КМДА за участю громадськості. А 11 березня – фінальне засідання комісії, де оголосять переможця конкурсу, якого має призначити на посаду мер Києва Віталій Кличко.

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Як розповів Олександр Спасибко, від нового головного архітектора чекають глобальних рішень – нового Генплану та зонінгу, а також прийняття концепції розвитку міста.