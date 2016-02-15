У Києві 80% керівників вищої ланки поліції не пройшли переатестацію.

Про це повідомила голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе в інтерв’ю програмі «ТСН. Тиждень».

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«Загалом переатестацію пройшли понад 13 тисяч правоохоронців Києва та Київської області. За підсумками переатестації в Києві були звільнені 80% керівництва вищої ланки і 70% керівництва середньої ланки. По області ці цифри становлять 60 і 40% відповідно», - зазначила Деканоідзе.

За її словами, в Києві роботу втратили 13% колишніх міліціонерів, а в області – 19 %.

Як повідомляв УНІАН, раніше Деканоідзе заявила, що переатестація всіх поліцейських в Україні має завершитися до кінця липня.