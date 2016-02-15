Смертельна погоня в Києві: проти водія переслідуваного поліцією BMW порушено справу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної поліції України з посиланням на голову Нацполіції Хатію Деканоідзе.

За її словами, водієві інкримінують статтю 345 Кримінального кодексу України за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Деканоідзе зазначила, що іноді патрульним доводиться приймати дуже важливі і важкі рішення, зокрема про застосування вогнепальної зброї з метою припинення правопорушення.

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На її думку, у справі п’яного водія, що був за кермом переслідуваного BMW в ніч на 7 лютого, є два аспекти.

«Перший аспект – це те, що йде слідство, і правову оцінку повинні дати прокуратура й слідство. Але другий аспект, про який я хочу заявити голосно і звернути вашу увагу – це те, що автомобіль, який на шаленій швидкості їде вулицями Києва чи інших міст, є величезною небезпекою для жителів міста. Жителі кожного міста повинні спати спокійно. Це важливо», - наголосила голова НПУ.

Також, за словами Деканоідзе, на час проведення слідства водія не тримають під вартою. Вже в суді він відповідатиме перед законом за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків, що передбачає ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по автомобілю BMW. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував в іномарці.

Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження. Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування провадження.