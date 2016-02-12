Завтра у Києві на дорогах очікується ожеледиця - КМДА

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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Так, за прогнозом Українського гідрометцентру, 13 лютого, у столиці буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.

14-15 лютого у Києві буде хмарно з проясненнями. Зокрема, 14 лютого очікується вночі помірний, вдень невеликий дощ (місцями з мокрим снігом). Температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5° тепла.

15 лютого істотних опадів не очікується. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 8-10°, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний та південний, 7-12 м/с.