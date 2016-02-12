Київський метрополітен оголосив тендер на проектування гілки метро на Троєщину

Відповідне оголошення розміщено на сайті "Державні закупівлі".

Згідно з повідомленням, проектні роботи мають бути виконані до кінця 2016 року. Кінцевий термін подачі пропозицій та їх розкриття призначено на 14 березня 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з програмою соціально-економічного розвитку Києва на 2016 рік, на будівництво четвертої лінії столичного метрополітену на Троєщину заплановано 879,5 млн грн.

У 2013 році влада Києва заявляла, що на будівництво першої черги лінії метро на Троєщину з 5 станцій необхідно близько 700 млн доларів. При цьому загальний проект передбачав будівництво ще семи станцій із загальною вартістю робіт понад 2 млрд дол.

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Після зміни влади в Україні нове керівництво столиці почало вивчати питання доцільності будівництва метро на Троєщину.