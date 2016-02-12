Два бізнесмени хочуть придбати Лук'янівське СІЗО за $8 мільйонів - ЗМІ
Лук'янівське СІЗО в Києві готові придбати два бізнесмени.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на Міністерство юстиції.
Чиновники хочуть продати стару в'язницю в центрі столиці, щоб отримати гроші на будівництво нового ізолятора за межами Києва.
Продати ізолятор готові за 8 мільйонів доларів. Стільки коштуватиме будівництво нового ізолятора - за межами Києва. Музею на місці старої української в'язниці не буде.
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"Наймолодшому, жіночого корпусу Лук'янівки - всього чотири роки. Гроші на будівництво дала Швейцарія. Нові ліжка і батареї, кімната психологічного розвантаження. Контраст з чоловічими камерами, яким виповнилося сто років, - божевільний", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр юстиції Павло Петренко підкреслив, що 2016 рік має стати роком реформи пенітенціарної системи.
Влітку 2015 року в управлінні Державної пенітенціарної служби в Києві та Київській області запропонували побудувати новий Київський СІЗО на території Ірпінського виправного центру.