Два бізнесмени хочуть придбати Лук'янівське СІЗО за $8 мільйонів - ЗМІ

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Міністерство юстиції.

Чиновники хочуть продати стару в'язницю в центрі столиці, щоб отримати гроші на будівництво нового ізолятора за межами Києва.

Продати ізолятор готові за 8 мільйонів доларів. Стільки коштуватиме будівництво нового ізолятора - за межами Києва. Музею на місці старої української в'язниці не буде.

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"Наймолодшому, жіночого корпусу Лук'янівки - всього чотири роки. Гроші на будівництво дала Швейцарія. Нові ліжка і батареї, кімната психологічного розвантаження. Контраст з чоловічими камерами, яким виповнилося сто років, - божевільний", - йдеться в повідомленні.

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Наглядачі разом з ув'язненими покинуть СІЗО вже цього року, сподіваються у міністерстві. Кажуть, будувати новий ізолятор - в обмін на ділянку в центрі міста вже погодилися два бізнесмени. Поки що неофіційно.