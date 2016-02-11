Київрада визнала недійсним побратимство з 6 російськими містами та регіонами

Про це повідомляє прес-служба Київради.

Депутати врахували зауваження Управління юридичного забезпечення діяльності КМР, і доручили виконавчому органу Київради (КМДА) вжити організаційно-правових заходів щодо припинення дії двосторонніх договорів, угод, меморандумів, протоколів та інших документів, що були підписані з відповідними містами та регіонами РФ.

“Дія останньої програми співробітництва з Москвою завершилася ще у 2013 році.

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Враховуючи політичну ситуацію між державами, співпраця з містами, розташованими на території РФ, з того часу свідомо не здійснюється. Тому нині такі документи носять радше символічний статус, аніж юридичний. Разом з тим, враховуючи ідеологічну складову цього питання, цілком доречно ухвалити колегіальне рішення”, - зазначив заступник міського голови — секретар Київради Володимир Прокопів.

Відповідне рішення підтримали 97 депутатів.

Нагадаємо, 8 лютого мер Івано-Франківська Руслан Марцінків ініціював розірвання угод про партнерство з двома російськими містами – Серпухов та Сургут.