Київрада визнала недійсним побратимство з 6 російськими містами та регіонами
Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати вирішили вважати не дійсним побратимство міста Києва з наступними містами та регіонами РФ: з Москвою, Волгоградом, Санкт-Петербургом, Улан-Уде, Республікою Комі та Махачкалою. Про це повідомляє прес-служба Київради.
Про це повідомляє прес-служба Київради.
Депутати врахували зауваження Управління юридичного забезпечення діяльності КМР, і доручили виконавчому органу Київради (КМДА) вжити організаційно-правових заходів щодо припинення дії двосторонніх договорів, угод, меморандумів, протоколів та інших документів, що були підписані з відповідними містами та регіонами РФ.
“Дія останньої програми співробітництва з Москвою завершилася ще у 2013 році.
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Враховуючи політичну ситуацію між державами, співпраця з містами, розташованими на території РФ, з того часу свідомо не здійснюється. Тому нині такі документи носять радше символічний статус, аніж юридичний. Разом з тим, враховуючи ідеологічну складову цього питання, цілком доречно ухвалити колегіальне рішення”, - зазначив заступник міського голови — секретар Київради Володимир Прокопів.
Відповідне рішення підтримали 97 депутатів.
Нагадаємо, 8 лютого мер Івано-Франківська Руслан Марцінків ініціював розірвання угод про партнерство з двома російськими містами – Серпухов та Сургут.