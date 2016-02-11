У Києві від грипу померли 49 осіб

Про це повідомляє Головне управління Державної санепідслужби в Києві. «З початку епідсезону (на 11.02.2016) від ускладнень (пневмоній) від грипу померло 49 осіб, в т. ч. за 5-й тиждень – 11 осіб, за 4 дні поточного тижня - 5 – всі померлі дорослі. У 29 випадках встановлено грип А», - йдеться в повідомленні.

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За даними СЕС, за 4 дні поточного - 6 - тижня захворіло 13 тис. 991 особа, що на 24,8% нижче аналогічного періоду попереднього – 5 тижня. Зниження захворюваності відмічається серед усіх вікових категорій населення. Школярі становлять 16,7% від усіх захворілих.

Загалом у Києві за 5 тиждень (31 січня – 6 лютого) зареєстровано 28 тис. 459 хворих, що на 20,9% нижче аналогічного періоду попереднього тижня.

Показник захворюваності на 10 тисяч населення міста склав 98,6 і був нижчим епідемічного порогу для даного тижня на 18,5%, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, в Україні станом на 11 лютого від грипу померли 260 осіб. При цьому стосовно Києва у міністерстві повідомляли про 30 померлих.