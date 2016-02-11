Відтепер відслідковувати роботу снігоприбиральної техніки у Києві можна в режимі реального часу

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

«Сьогодні кияни в онлайн-режимі можуть відслідкувати рух усіх автобусних, тролейбусних та трамвайних маршрутів. І цей проект користується великою популярністю. Тож ми вирішили запустити аналогічний проект щодо роботи снігоприбиральної техніки. Відтепер, завдяки вмонтованим у комунальні машини GPRS-навігаторам, кожен киянин зможе побачити всю техніку на інтерактивній карті Києва. Тобто люди матимуть інформацію, яка техніка і де прибирає сніг на даний момент. Сьогодні це особливо актуально, зважаючи на погодні умови», – зазначив Кличко.

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Платформу clean-city.kiev.ua було створено спільно з КК «Київавтодор» та КП «Київпастранс» у рамках проекту Єдиного диспетчерського центру, який є однією зі складових частин Kyiv Smart City.

На сьогодні GPRS-навігаторами обладнано 296 одиниць снігоприбиральної техніки.

У зв’язку з погіршенням погодних умов комунальна корпорація «Київавтодор» збільшила кількість спеціальної техніки, яка сьогодні чергує на дорогах столиці. Зокрема, кількість солерозкидувачів збільшено до 84. Також у посиленому режимі працює 45 бригад із ручного прибирання. Спецтехніка та бригади з ручного прибирання КК «Київавтодор» готові до роботи у цілодобовому режимі.