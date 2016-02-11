Гонитва за BMW зі стріляниною у Києві: прокуратура відкрила справу за статтею "умисне вбивство"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури, додавши, що правова кваліфікація події ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Зокрема, проводяться судово-медична експертиза тіла загиблого Михайла Медведєва, а також судово-медичні експертизи на предмет наявності тілесних ушкоджень у працівників поліції та пасажирів автомобіля BMW. Призначено судово-балістичні експертизи, експертиза матеріалів та засобів відеозвукозапису по вилучених у працівників поліції відеореєстраторах, комплексна автотехнічна, товарознавча та трасологічна експертиза автомобіля BMW тощо, поінформували в прокуратурі.

Також ініційовано проведення службового розслідування Департаментом патрульної поліції Нацполіції України.

Одночасно прокуратура Києва звертається до громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо обставин вказаної події, яка може допомогти слідству при розслідуванні цього кримінального провадження, у тому числі щодо знайдених гільз, слідів від влучених куль, уламків автомобіля «БМВ», відеозаписів тощо, звернутися до слідчого управління прокуратури Києва за адресою: м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 114 або за телефонами: (044)-521-66-93.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по автомобілю BMW. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував у BMW.

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Начальник Управління патрульної поліції столиці Юрій Зозуля заявив, що патрульні діяли законно і виконували свої прямі обов'язки - забезпечували безпеку громадян. За словами Зозулі, автомобіль з порушниками не реагував на жодні вказівки патрульних – зупинитися чи вийти з автомобіля, водій якого грубо порушував правила дорожнього руху, наражаючи на небезпеку інших громадян, також рухався зустрічною смугою.

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Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження. Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування провадження.