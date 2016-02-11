Київрада закликає президента забезпечити гарантії проведення виборів до райрад міста

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні столичної ради до Порошенка. Рішення про направлення документу главі державі підтримали 86 депутатів Київради з 113, зареєстрованих в залі.

Проект рішення на розгляд депутатів був поданий головами всіх 5 фракцій, представлених у міськраді, (“Єдність”, “Солідарність”, “Об'єднання “Самопоміч”, “Всеукраїнське об'єднання “Свобода”, “Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”).

Читайте такожКличко наголошує, що питання районних рад має бути чітко законодавчо врегульоване

У зверненні до Порошенка зазначається, що у столиці місцеві громади завжди були рушійною силою позитивних змін, і саме тому депутати міськради послідовно відстоювали відновлення районних рад як ефективного представницького органу місцевої спільноти.

«Сьогодні жителів Києва хочуть позбавити шансу на розвиток інститутів місцевого самоврядування. Ми, представники Київської територіальної громади, з такою ситуацією не погоджуємося», - говориться у зверненні.

Читайте такожВісім партій об’єднали зусилля для проведення виборів до райрад Києва

Як повідомляв УНІАН, Київрада 23 липня 2015 року ухвалила рішення "Про управління районами міста Києва", яким визначила межі повноважень 10 районних у місті Києві рад та призначила перші вибори депутатів таких рад на 27 березня 2016 року.

ЦВК оголосила про початок процесу з виборів депутатів райрад Києва з 6 лютого.

Водночас 27 січня Окружний адміністративний суд Києва своєю ухвалою призупинив вибори до районних рад Києва. Відповідне рішення суд прийняв за позовами громадської організації "Громадський контроль" Наждак" та двох народних депутатів.

ЦВК подала апеляційну скаргу на це рішення суду.

8 лютого заступник міського голови - секретар Київської міської ради Володимир Прокопів заявив, що Київрада вивчить можливість долучення як третьої сторони до судового процесу щодо призупинення підготовки виборів до районних рад Києва.