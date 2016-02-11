Кличко наголошує, що питання районних рад має бути чітко законодавчо врегульоване

Питання районних рад має бути чітко врегульоване законодавчо. Оскільки в Конституції про райради в містах не йдеться, можливо, парламент повинен ухвалити відповідний закон.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради.

«У нас сьогодні буде питання про вибори до райрад столиці. Райрад, яких поки немає, – немає в жодному великому місті України. Рішення про такі вибори, як ви знаєте, ухвалила Київрада минулого скликання», – зазначив Кличко.

Він додав, що сьогодні лунають різні думки, – потрібні райради у столиці чи ні. І підкреслив, що питання в тому, які повноваження матимуть ці органи місцевого самоврядування.

«Щоб вони не дублювалися з повноваженнями Київради і щоб у нас не було хаосу в управлінні містом. Бо ми маємо 120 депутатів Київради. І до них може додатися ще понад 500 депутатів райрад! Тому треба чітко розуміти і прописати, чим саме займатимуться депутати райрад, які повноваження матимуть ради, яку відповідальність. І пояснити це людям», – зазначив мер.

Кличко наголосив, що питання районних рад має бути чітко врегульоване законодавчо.

«Оскільки у Конституції про райради в містах не йдеться, тоді, можливо, парламент повинен ухвалити закон про районні ради в містах України: Києві, Дніпропетровську, Харкові, Львові. Щоб ми не придумували правила під кожні вибори і кожне місто», – підкреслив мер столиці.

Кличко також закликав депутатів Київради відповідально ставитися до своїх обов'язків та сумлінно працювати в інтересах киян.

«Я все більше чую від людей, що політики «загралися» у свої малоцікаві громадянам ігри. Замість того, щоб втілювати ті зміни, заради яких люди делегували їх у владу. Обіцяли людям кілька місяців тому, коли йшли на вибори, працювати в інтересах Києва і киян, то давайте конструктивно працювати! Бо люди втомилися від красивих слів і обіцянок, люди вже не сприймають їх», – наголосив він.