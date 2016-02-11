Кличка закликають захистити від забудови 147 гектарів Біличанського лісу

Народний депутат Юрій Левченко, обраний до Верховної Ради в одному з мажоритарних округів столиці, звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка із закликом забезпечити захист інтересів київської громади у суді, який 24 лютого розглядатиме справу щодо забудови 147 га Біличанського лісу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Левченко заявив під час виступу на засіданні Київради.

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Він нагадав, що ще «міськрада Черновецького» виділила 147 га території Біличанського лісу, який сьогодні вже є національним парком, «фіктивному житлово-будівельному кооперативу з двох студентів і юридичної фірми Василя Хмельницького».

Народний депутат підкреслив, що землю віддали безкоштовно під будівництво котеджного містечка.

Левченко зазначив, що громада оскаржила це рішення, було виграно справу в адмінсуді.

«Але 4 лютого Вищий господарський суд України повністю перекреслив наші здобутки, тому що Київрада не з’являлась на засідання… Але ще є можливість 24 лютого у Вищому адмінсуді це виправити. Тому я звертаюся публічно до Київського міського голови – надішліть, нарешті, свого представника на суд і зробіть так, щоб громаді повернули 147 га, а не залишили у Василя Хмельницького», - заявив Левченко, звертаючись до мера.

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Як повідомлялося, за даними активістів, Вищий господарський суд задовольнив касаційну скаргу фірми бізнесмена, члена Партії регіонів Василя Хмельницького, скасувавши рішення перших інстанцій, які в 2015 році повернули Києву 147 га землі національного парку в Біличанському лісі.