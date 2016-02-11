Вісім партій об’єднали зусилля для проведення виборів до райрад Києва

Як повідомляє керівник прес-служби "УКРОПу" Євгенія Кравчук у Facebook, декларація підписана сьогодні під час мітингу біля Київської міської державної адміністрації.

E документі зазначається, що партії об’єднують зусилля і ресурси з метою створення районних у місті Києві рад з широкими повноваженнями та проведення чесних і прозорих виборів.

У декларації містяться вимоги до Київського міського голови Віталія Кличка та міської ради, серед яких: звернутися до президента України Петра Порошенка з вимогою застосувати надані Конституцією повноваження для припинення проявів спроб узурпувати владу в столиці; приєднатися до судових процесів щодо оскарження ухвали судді Окружного адміністративного суду Києва Олексія Огурцова про відтермінування виборів до районних рад; звернутися до Центральної виборчої комісії з вимогою відновити виборчий процес та призначити нову дату виборів до районних у місті Києві рад не пізніше квітня 2016 року.

Керівник Київської міської організації «УКРОПу» Дмитро Сіманський зазначив: «Для нас принципово важливо, що кризова ситуація з місцевим самоврядуванням у Києві стала поштовхом для реального, дієвого об’єднання демократичних і патріотичних сил. Ми переконані, що районним радам у місті Києві бути».

Перед підписанням декларації відбулась акція на підтримку виборів до райрад Києва.

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Як повідомляв УНІАН, 23 липня 2015 року Київрада ухвалила рішення "Про управління районами міста Києва", яким визначила межі повноважень 10 районних рад у Києві та призначила перші вибори депутатів таких райрад на 27 березня 2016 року.

ЦВК оголосила про початок процесу з виборів депутатів райрад Києва з 6 лютого 2016 року.

5 лютого Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення зупинити чинність постанови ЦВК щодо проведення у столиці 27 березня виборів до райрад.

28 січня ЦВК подала апеляцію на рішення Окружного адмінсуду про скасування виборів до райрад Києва.

29 січня представники політичних сил підписали спільне звернення до президента України із закликом не допустити зриву виборів до столичних райрад та подали заяви до Генеральної прокуратури України та до Національного антикорупційного бюро.

Райради у Києві було ліквідовано в 2010 році.