Опубліковано радіоперехоплення смертельної погоні поліції за BMW у Києві

Запис розміщено на каналі Youtube "Дорожнього контролю".

Судячи з реплік поліцейських, переслідування відбувалося від бульвару Шевченка, далі по проспекту Перемоги та Кільцевій дорозі.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по автомобілю BMW, в результаті загинув 17-річний пасажир цього автомобіля.

Начальник Управління патрульної поліції столиці Юрій Зозуля заявив, що патрульні діяли законно і виконували свої прямі обов'язки - забезпечували безпеку громадян. За словами Зозулі, автомобіль з порушниками не реагував ні на які вказівки патрульних – зупинитися або вийти з автомобіля, водій якого грубо порушував правила дорожнього руху, наражаючи на небезпеку інших громадян, також рухався по зустрічній смузі.

Столична прокуратура порушила за даним фактом кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України (Перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки) і перевіряє правомірність дій співробітників патрульної поліції.

Як відомо, патрульні поліцейські уповноважені у виняткових випадках застосовувати вогнепальну зброю для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю або здоров'ю людей та/або поліцейського.