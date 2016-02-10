У Києві автомобіль зіткнувся з маршруткою: постраждало 6 людей

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Києві.

Зазначається, що автобус рухався за маршрутом №231 у напрямку станції метро "Льва Толстого", однак перед пішохідним переходом автомобіль Ford Mustang виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом.

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За попередньою інформацією, внаслідок аварії постраждали шестеро осіб: водій іномарки та п’ятеро пасажирів маршрутки.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, опитують свідків. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України