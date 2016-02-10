Смертельна погоня у Києві: Поліцейських відсторонено від служби на час перевірки

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Євген Жуков, поінформували УНІАН у Департаменті комунікації НПУ.

Він зазначив, що слідство триває.

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"Але патрульна поліція продовжує виконувати свої службові обов’язки та нести службу на вулицях і працювати в рамках Закону", – зазначив керівник підрозділу Нацполіції.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по автомобілю BMW, у результаті загинув 17-річний пасажир цього автомобіля.

Начальник Управління патрульної поліції столиці Юрій Зозуля заявив, що патрульні діяли законно і виконували свої прямі обов'язки - забезпечували безпеку громадян. За словами Зозулі, автомобіль з порушниками не реагував на жодні вказівки патрульних – зупинитися чи вийти з автомобіля, водій якого грубо порушував правила дорожнього руху, наражаючи на небезпеку інших громадян, також рухався зустрічною смугою.

Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України (Перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки) і перевіряє правомірність дій співробітників патрульної поліції.

Як відомо, патрульні поліцейські уповноважені у виняткових випадках застосовувати вогнепальну зброю для зупинення транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю або здоров'ю людей та/або поліцейського.