На Київському морі планують відкрити "рибну біржу"

Як повідомила прес-служба Держрибагентства з посиланням на главу відомства Ярему Коваліва, після відкриття біржі в Києві відомство має намір поширити цю практику по всій Україні.

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«Держрибагентство працює з громадськими активістами над створенням «рибної біржі» в районі Київського моря. Хочемо апробувати цей проект як пілотний, показати, як це може виглядати. Після цього ввести по всій країні», - цитує Коваліва прес-служба.

За словами голови Держрибагентства, практика торгівлі свіжою рибою в рибальських портах існує у багатьох морських країнах. Рибальські ринки, артілі та ресторани є важливою складовою інфраструктури портових регіонів і дають додатковий поштовх для розвитку туризму в регіоні.

«Для рибалок і покупців - це додаткова зручність, адже відомо конкретне місце, де здають, продають і купують водні біоресурси. Покупцям сьогодні дуже важко знайти, де виловлюється і продається наша українська риба. В Україні, як і в усьому цивілізованому європейському світі, повинні з'явитися місця, де рибак зможе продавати, а покупець купувати свіжу, якісну, український рибу», - зазначив Ковалів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ковалів зазначав, що українські підприємці готові вкладати кошти у переробку риби, але очікують деяких змін у сфері державного регулювання рибної галузі. Зокрема, вони чекають запуску «рибних бірж», а також введення сертифікатів походження риби, які дозволять відстежувати всю історію надходження риби до кінцевого споживача. Держрибагентство має намір ввести ці нововведення в рамках реформування відомства до кінця першого кварталу 2016 року.