Завтра в Києві очікується дощ, синоптики попередили про штормовий вітер

За прогнозом Українського гідрометцентру, у столиці 11 лютого буде хмарно з проясненнями, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, очікується дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, температура вночі та вдень 3-5° тепла, повідомили УНІАН у прес-службі столичної міськдержадміністрації.

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Окрім того, за прогнозами синоптиків, 12 лютого у Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів. 13 лютого хмарно, очікується дощ з мокрим снігом, вдень сильні опади, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, 13 лютого очікуються місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура 12 лютого вночі 1-3° морозу, вдень 4-6° тепла, 13 лютого вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв бути обережними на автошляхах.