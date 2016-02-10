"Адекватне застосування сили": у МВС прокоментували смертельну погоню в Києві

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після засідання спільної колегії МВС та Мін'юсту на тему: «Від нової поліції до нової юстиції і безпеки громадян» сьогодні в Києві.

«Я вважаю, що тут було адекватне застосування сили», - заявив Аваков.

Міністр зазначив, що поліція не знала, що в автомобілі, який тікав від погоні, були неповнолітні. За словами Авакова, в автомобілі могли бути терористи.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по автомобілю BMW, у результаті загинув 17-річний пасажир цього автомобіля.

Начальник Управління патрульної поліції столиці Юрій Зозуля заявив, що патрульні діяли законно і виконували свої прямі обов'язки - забезпечували безпеку громадян. За словами Зозулі, автомобіль з порушниками не реагував на жодні вказівки патрульних – зупинитися чи вийти з автомобіля, водій якого грубо порушував правила дорожнього руху, наражаючи на небезпеку інших громадян, також рухався по зустрічній смузі.

Столична прокуратура порушила за цим фактом кримінальне провадження й перевіряє правомірність дій співробітників патрульної поліції.

Як відомо, патрульні поліцейські уповноважені у виняткових випадках застосовувати вогнепальну зброю для зупинення транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю або здоров'ю людей та/або поліцейського.