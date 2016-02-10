У Києві через повідомлення про замінування поліція перевіряє всі гіпермаркети "Епіцентр"

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Києві, близько години тому надійшло анонімне повідомлення про замінування одного з гіпермаркетів.

Оскільки особа, що телефонувала, не вказала адресу, вибухотехнічні служби змушені перевіряти всі “Епіцентри”, які є в Києві

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За інформацією одного з найбільших представництв «Епіцентру» на вулиці Полярній, 20-Д, тривога була неправдивою, і гіпермаркет відновив роботу. Перевірка зайняла близько години.

При цьому офіційну позицію мережі «Епіцентр» буде оприлюднено пізніше.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві затримали чоловіка, що підозрюється в здійсненні неправдивих повідомлень про закладення вибухівки на різних об'єктах - станціях метрополітену, магазинах, державних закладах.