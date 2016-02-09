"Поліція показала, що може діяти рішуче": Кличко прокоментував смертельну погоню в Києві

Так мер Києва Віталій Кличко прокоментував на своїй сторінці у Facebook дії патрульних, які в ніч на 7 лютого застрелили 17-річного хлопця під час погоні.

"Досі точиться дискусія щодо того, чи правомірно і правильно вчинила поліція, яка застосувала зброю, щоб зупинити неадекватних порушників. Сталася трагедія, загинув 17-річний хлопець. Я вважаю, що ця історія має показати всім "бравим" мажорам, любителям хильнути за кермом та тим, хто звик до безкарності, що жарти закінчилися", - наголосив Кличко.

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Міський голова зауважив, що це стосується таких питань як безпека на дорогах, правила паркування в місті, незаконна торгівля, загалом наведення ладу в столиці. "Винятків не повинно бути ні для кого. І поліція показала, що може діяти рішуче і жорстко в наведенні порядку і законності в нашому місті", - зазначив Кличко.

#Кличко: Поліція показала, що може діяти рішуче і жорстко в наведенні порядкуТільки жорсткі дії поліції щодо забезпече... Опубликовано Кличко - мер 9 февраля 2016 г.

Нагадаємо, у Києві в ніч на 7 лютого відбулася погоня зі стріляниною, під час якої поліцейські були змушені відкрити вогонь у відповідь - в результаті загинула одна особа.

У свою чергу начальник Управління патрульної поліції Києва Юрій Зозуля заявив, що патрульні, котрі вночі у Києві відкрили вогонь по автомобілю, водій якого порушив правила дорожнього руху й не зупинявся на вимогу правоохоронців, діяли законно і виконували свої прямі обов’язки - забезпечували безпеку громадян.