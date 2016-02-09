Суд залишив дружині завгоспа Януковича ділянку, віддану їй міською владою

Суд відмовився розірвати інвестиційний договір, за яким ТОВ «Київ-Арт» отримало право збудувати паркінг і торгівельно-офісний центр на Оболонському проспекті, 6 у Києві.

Про це свідчить постанова Вищого господарського суду від 2 лютого, пишуть "Наші гроші".

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Влітку минулого року столична прокуратура звернулася до суду з вимогою визнати недійсним вказаний договір і розпорядження КМДА, на підставі якого він був укладений.

Як стверджує прокуратура, «Київ-Арт» отримав право споруджувати будинки на ділянці, хоча статус землекористувача фірма у встановленому порядку не отримала.

Крім того, фірма не сплатила до бюджету столиці жодних коштів за земельну ділянку. Натомість єдиним платежем з її сторони є плата на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Києва. Також прокуратура стверджує, що за результатами неконкурентного набуття земельної ділянки інвестором столиця не отримує у власність жодної частини площі збудованого об’єкта, а бюджет міста не отримує відповідні компенсаційні платежі.

Усі три інстанції відмовили прокуратурі у задоволенні позову. Суди встановили, що 17 січня 2012 року Київська міськдержадміністрація видала розпорядження про залучення інвесторів до реалізації ряду проектів, зокрема, будівництва паркінгу з торгово-офісним центром на просп. Оболонському, 6.

11 червня 2014 року Департамент економіки та інвестицій КМДА (організатор), «Київтранспарксервіс» (замовник) і ТОВ «Київ-Арт» (інвестор) уклали інвестиційний договір. Це було зроблено коли КМДА очолював Володимир Бондаренко («Батьківщина») за два тижні до призначення головою мерії Віталія Кличка.

Фірма отримала у користування ділянки площею 0,51 га, податки за які сплачує «Київтранспарксервіс». Право власності на збудований об’єкт та ділянку фірма після завершення робіт оформить на себе. При цьому новостворені інженерні мережі «Київ-Арт» має безоплатно передати столиці. Орієнтовна вартість будівництва – 12,5 млн грн (без ПДВ). Департаменту економіки фірма має сплатити 6% від орієнтованої вартості, тобто 750 тис грн.

Суди вказують, що прокурор звернувся з позовом до суду за захистом прав, які може будуть порушенні у майбутньому. Земельна ділянка досі є комунальною власністю – вона може бути передана у власність «Київ-Арту» лише після реалізації інвестдоговору. А на даний момент будівництво ще триває. При цьому суд дійшов висновку, що інвестиційний договір був укладений у відповідності із законодавством.

Засновниками ТОВ «Київ-Арт» є британська компанія «Вестертон Коммерс ЛЛП» та Марина Пелих, дружина екс-голови Державного управління справами часів Януковича Андрія Кравця.

«Вестертон Коммерс ЛЛП» оформлена на офшори з Сейшельських островів – «AFK Business Management LTD» і «Lancaster Management Association LTD».

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Протягом попередніх кількох років низка фірм Марини Пелих отримала земельні ділянки і будинки на Поштовій площі, Подолі, Святошині, Маяковського, Круглоуніверситетській, Хрещатику, у Пасажі, біля метро «Кловська» і Південного вокзалу. А одне з підприємств Марини Пелих – ПП «Броварська нерухомість» – брало участь у зведенні президентської резиденції у Межигір’ї.

Влітку минулого року суд визнав законним інвестдоговір з будівництва фірмою «Київ-Арт» паркінгу і ряду споруд на площі Героїв Бреста.