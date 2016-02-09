Оновлений велотрек у Києві планують відкрити наприкінці травня

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомили у прес-службі міського голови.

"Як я і обіцяв, ми повернули велотрек місту Києву, ми зберегли його для киян і тепер проводимо реконструкцію, щоби вже наприкінці травня всі охочі могли тренуватися і займатися спортом в центрі велосипедної культури, який буде створено на базі велотреку. Жодних забудов на велотреку бути не може і не буде! Тому я б дуже просив не спекулювати на цьому питанні. А паркінг, який облаштовується на даному етапі реконструкції, необхідний для впорядкування паркування біля велотреку і створення інфраструктури для зручності відвідувачів. Адже потрібно буде десь залишати автівки, бо вулиця Липинського доволі вузька", - підкреслив Кличко.

Мер зазначив, що паркінг не створить жодних незручностей ані для мешканців навколишніх будинків, ані для відвідувачів велотреку, оскільки буде підземним, а над ним буде облаштована прогулянкова зона.

Кличко нагадав, що територія велотреку та скверу імені Олеся Гончара об'єднані в єдиний громадський простір.

На велотреку буде облаштована зона для екстремальних видів спорту і працюватиме школа велосипедної майстерності для дітей.

Як повідомлялось, у листопаді 2014 року столична влада повернула Київський велотрек у власність громади – депутати Київради проголосували за розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між Київрадою та підприємством "Велотрек Авангард", на якій розташовується велотрек. У червні 2015 р. Апеляційний господарський суд Києва підтримав рішення Господарського суду Києва про повернення велотреку у власність держави.

У серпні мер Києва Віталій Кличко доручив прискорити реконструкцію велотреку, зокрема, обладнати чашу велотреку для створення там зони екстремального спорту, а також об’єднати територію велотреку та скверу імені Олеся Гончара в єдиний громадський простір.

24 вересня 2015 року Київрада надала згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність низки спортивних споруд столичного велотреку, що перебувало у державній власності.

У листопаді 2015 року в КМДА повідомили, що у столиці завершено перший етап відновлення Київського велотреку та об’єднання його у єдиний громадський простір із парком імені О. Гончара.