Київський метрополітен просить не давати кошти "псевдоволонтерам" у вагонах

Про це повідомляється на сторінці КП у Facebook.

Відповідний заклик із проханням не жертвувати кошти неперевіреним "людям із скриньками" звучатиме у вагонах столичної підземки.

"Фахівці опрацювали технічну можливість і наразі одночасно у трьох депо ведуть роботу із запису відповідного тексту у систему. Частина поїздів з оголошеннями уже вийшла на лінії. Це наступний крок постійної боротьби підприємства з "людьми зі скриньками"", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що нещодавно метрополітен організував публічні обговорення даного питання з правоохоронцями, представниками фондів та активістами. За результатами обговорення оголошення з проханням не давати кошти неперевіреним особам чи представникам благодійних організацій вже зазвучали на ескалаторах.

"Крім того, підприємство підтримує законопроект, що передбачає заборону збору коштів у громадському транспорті", - повідомили в метрополітені.