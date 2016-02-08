У Києві від грипу померли 46 осіб - СЕС
У Києві, за даними Держсанепідслужби, від грипу померли 46 осіб.
Про це повідомляє Головне управління Державної санепідслужби в Києві.
«З початку епідсезону (на 08.02.2016) від ускладнень (пневмоній) від грипу померло 46 осіб, в т. ч. за 5-й тиждень – 12 осіб, за 1 день поточного тижня – 1. Всі померлі дорослі», - йдеться в повідомленні.
За даними СЕС, у Києві за 5 тиждень року (31 січня – 6 лютого) зареєстровано 28 тис. 459 хворих, що на 20,9% нижче попереднього тижня. Зниження захворюваності відмічається серед усіх вікових категорій населення.
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Показник захворюваності на 10 тисяч населення міста склав 98,6 і був нижчим епідемічного порогу для даного тижня на 18,5%.
У віковій структурі захворюваності дітей превалюють діти віком 1-4 років, їх захворюваність склала 42,03 серед всіх дітей. Серед школярів зареєстровано 3872 випадки захворювання, що становить 29,8% від усіх захворілих дітей.
Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, в Україні станом на 8 лютого від грипу померли 220 людей. При цьому в повідомленні міністерства зазначалося, що у Києві зареєстровано 14 смертей від грипу.