"Наш край": вибори в Києві скасували через шокуючі комунальні тарифи

Про це йдеться в офіційній заяві партії, розповсюдженої прес-службою.

Згідно із заявою, справжня причина скасування виборів до райрад - спроба влади перечекати опалювальний сезон.

«Жителі столиці шоковані цифрами в комунальних «платіжках». Тільки за опалення «хрущовки» киянам доводиться платити до 800 гривень. Очевидно, що за це люди не оберуть до райрад представників правлячих партій. Це говорить про одне: перед страхом програти, влада готова відмовитися від ідеї децентралізації», - сказано в заяві.

«Наш край» заявляє про необхідність виборів до райрад столиці, мотивуючи це зокрема тим, що населення тільки одного району Києва більше населення деяких обласних центрів країни, де діють і облрада, і міськрада. Вибори до райрад столиці, на думку представників партії, є логічним процесом в рамках децентралізації і передачі повноважень на місця.

Як відомо, сьогодні Центральна виборча комісія повинна була завершити формування тервиборчкомів в процесі виборів депутатів районних рад в Києві. Але напередодні, 5 лютого Окружний адміністративний суд Києва зробив ще один крок по зриву виборчого процесу - заборонив ЦВК підготовку до виборів.

Згідно з опитуванням думки жителів Києва, проведеного в кінці січня аналітичною групою «Sociostream AG», 78% киян назвали нинішні тарифи за комунальні послуги принизливими, 52% висловили готовність взяти участь у виборах депутатів районних рад Києва, а 55% жителів столиці хочуть бачити депутатами досвідчених управлінців і господарників.