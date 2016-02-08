Прокуратура перевіряє правомірність дій поліції під час переслідування BMW в Києві

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України.

Зазначається, що на даний час у кримінальному провадженні проведено огляди місця події, у тому числі місця застосування зброї, вилучено записи з камер відеоспостереження, отримано свідчення співробітників патрульної поліції, які здійснювали переслідування вищевказаного автомобіля, свідків цієї пригоди, тощо.

«Діям працівниками поліції під час переслідування правопорушників буде надана об’єктивна правова оцінка», - наголосили в прокуратурі.

«Одночасно, Голосіївським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві розслідується кримінальне провадження за ст. 345 КК України, а саме за фактом нанесення під час згаданих подій тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВ Києві патрульна поліція під час нічної погоні застрелила порушника

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по автомобілю BMW, внаслідок загинув пасажир авто.

За словами начальника Управління патрульної поліції столиці Юрія Зозулі, патрульні діяли законно і виконували свої прямі обов’язки - забезпечували безпеку громадян.

«Патрульні почали переслідування в Солом'янському районі через Шевченківський район до Голосієво. Протягом руху автомобіль з порушниками не реагував ні на які вказівки патрульних - про зупинку чи вийти з автомобіля. Автомобіль грубо порушував правила дорожнього руху, наражаючи на небезпеку інших громадян, також рухався зустрічною смугою», - зазначив він.

Читайте такожНацполіції дали місяць на стабілізацію ситуації зі злочинністю в Україні

Зозуля пояснив, що при виїзді з проспекту Перемоги патрульні після кількох попереджень відкрили вогонь. Автомобіль ніяк не відреагував. Патрульні, керуючись 46 статтею закону про Нацполіцію, відкрили вогонь по колесам. Загалом переслідування тривало близько 40 хвилин, порушників наздоганяли два патрулі.

Він також додав, що правопорушники, втікаючи від поліцейських, збили одного патрульного.

"На вулиці Заболотного, де через пошкодження авто вилетіло на узбіччя, двоє пасажирів вийшли з піднятими руками і здалися, водій почав тікати. Його наздогнали і затримали. Потім в автомобілі виявили четверту особу, яка була поранена. Надали першу медичну допомогу протягом 10 хвилин, після чого постраждалий помер від поранень", - повідомив начальник столичної патрульної поліції.

Читайте такожНа Закарпатті патрульні затримали за кермом автомобіля нетверезого підполковника поліції

Як відомо, патрульні поліцейські уповноважені у виняткових випадках застосовувати вогнепальну зброю, зокрема, для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю або здоров'ю людей та / або поліцейського