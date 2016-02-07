У Нацполіції розповіли подробиці нічної погоні та стрілянини в Києві

Патрульні, котрі вночі у Києві відкрили вогонь по автомобілю, водій якого порушив правила дорожнього руху й не зупинявся на вимогу правоохоронців, діяли законно і виконували свої прямі обов’язки - забезпечували безпеку громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник Управління патрульної поліції Києва Юрій Зозуля.

"Почали переслідування в Солом'янському районі, через Шевченківський район до Голосієво. Протягом руху автомобіль з порушниками не реагував ні на які вказівки патрульних - про зупинку чи вийти з автомобіля. Автомобіль грубо порушував правила дорожнього руху, наражаючи на небезпеку інших громадян, також рухався зустрічною смугою", - повідомив Зозуля.

За його словами, патрульні обгрунтовано підозрювали, що порушники перебували у стані алкогольного сп'яніння, бо з алкогольними напоями сідали в машину.

Як повідомив Зозуля, переслідування тривало близько 40 хвилин, порушників наздоганяли два патрулі.

"При виїзді з проспекту Перемоги патрульні після декількох попереджень відкрили вогонь. Автомобіль ніяк не відреагував. Патрульні, керуючись 46 статтею закону про Нацполіцію, відкрили вогонь по колесам. Загалом переслідували два патрулі і долучались інші", - повідомив Зозуля.

Він також додав, що правопорушники, втікаючи від поліцейських, збили одного патрульного.

"На вулиці Заболотного, де через пошкодження авто вилетіло на узбіччя, двоє пасажирів вийшли з піднятими руками і здалися, водій почав тікати. Його наздогнали і затримали. Потім в автомобілі виявили четверту особу, яка була поранена. Надали першу медичну допомогу протягом 10 хвилин, після чого постраждалий помер від поранень", - додав Зозуля.

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За його словами, інші висновки стосовно даної ситуації будуть надані після проведення розслідування.