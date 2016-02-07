В Києві патрульна поліція під час нічної погоні застрелила порушника

У Києві в ніч на 7 лютого відбулася погоня зі стріляниною, під час якої поліцейські були змушені відкрити вогонь у відповідь - в результаті загинула одна особа, повідомляє Zahid.net.

"Приблизно о 1:00 надійшла інформація, що на вулиці Борщагівська, в напрямку центру, пролетів на божевільній швидкості BMW з держномером АА7443ОI, а слідом за ним кілька екіпажів нової поліції", – говориться у повідомленні.

Зазначається, що погоня тривала на проспекті Перемоги, до того ж їзда була на зустрічній смузі. На Кільцевій були чутні постріли. Потім порушники виїхали за межі Києва в селище Чабани, що на виїзді зі столиці.

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"З автомобіля BMW почали стріляти по поліції і патрульні змушені були відповісти. Близько 2:00 був застрелений чоловік з BMW біля ТРЦ "Магелан", - підкреслює видання.

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За словами очевидців, в автомобілі, окрім водія, були ще троє осіб. Їх затримали і доставили у відділення. У поліції сказали, що затримані, швидше за все, були під дією наркотиків.