Станція Льва Толстого, яку закрили через задимлення, знову працює в звичайному режимі

На сторінці Київського метрополітену в Facebook через годину після оголошення про закриття станції Льва Толстого з’явилося повідомлення: «Друзі! Працюємо в звичайному режимі! Гарного усім вечора!». Деталі події не уточнюються.

Рятувальникам повідомлення про пожежу надійшло о 18.15, повідомляє 5-й канал. За попередньою інформацією, загорівся електричний кабель у касовому залі. Працівники ДСНС приступили до гасіння пожежі лише о 18.40-18.45, адже вони чекали, коли відключать елетропостачання на станції. З 18.20 станція "Льва Толстого" була вже закрита.

Також користувачі соцмереж повідомляють, що біля самої станції стоїть більше п'яти пожежних машин і багато рятувальників з балонами. Вхід в метро перекрито, правоохоронці нікого не пропускають.

Як повідомляв УНІАН, у Києві закрили станцію метро "Льва Толстого". Про це повідомляється на сторінці Київського метрополітену в Facebook.

«Увага! Станцію "Льва Толстого" зачинено на вхід та вихід, а також пересадку на "Палац спорту". Є задимлення. З'ясовуємо причини», - йдеться у повідомленні.