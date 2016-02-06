У столичному метро через задимлення закрили станцію "Льва Толстого"

19:38, 06 лютого 2016
Київ
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Станцію "Льва Толстого" зачинено на вхід та вихід, а також пересадку на "Палац спорту".

Фото facebook / Марічка Жук

У Києві закрили станцію метро "Льва Толстого". Про повідомляється на сторінці Київського метрополітену в Facebook.

«Увага! Станцію "Льва Толстого" зачинено на вхід та вихід, а також пересадку на "Палац спорту". Є задимлення. З'ясовуємо причини», - йдеться у повідомленні.

Увага! Станцію " Льва Толстого" зачинено на вхід та вихід, а також пересадку на "Палац спорту". Є задимлення. З'ясовуємо причини.

Опубліковано КП "Київський метрополітен" 6 лютого 2016 р.

Станція мeтро Льва Толстого — горить. Люди під зeмлeю досі, іх щe нe почали eвакуйовувати. На місці більшe 10 пожeжних і швидких. Хіміко—радіологіна лабораторія пeрeсувна приіхала. Від диму дужe дeрe голо.

Опубліковано Марічкою Жук 6 лютого 2016 р.

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