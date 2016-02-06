У столичному метро через задимлення закрили станцію "Льва Толстого"

У Києві закрили станцію метро "Льва Толстого". Про повідомляється на сторінці Київського метрополітену в Facebook.

«Увага! Станцію "Льва Толстого" зачинено на вхід та вихід, а також пересадку на "Палац спорту". Є задимлення. З'ясовуємо причини», - йдеться у повідомленні.

Увага! Станцію " Льва Толстого" зачинено на вхід та вихід, а також пересадку на "Палац спорту". Є задимлення. З'ясовуємо причини. Опубліковано КП "Київський метрополітен" 6 лютого 2016 р.